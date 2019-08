Erdogan lovar å verne tyrkiske styrkar i Syria

utenriks

– Situasjonen i Idlib-provinsen har vorte så komplisert at styrkane våre no er i fare, sa Erdogan på ein felles pressekonferanse med Putin utanfor Moskva tysdag.

Den tyrkiske presidenten la til at «alle nødvendige steg vil bli tekne» for å unngå at situasjonen held fram.

Syriske regjeringsstyrkar med russisk flystøtte er på frammarsj i dei siste opprørskontrollerte områda i dei to syriske provinsane Hama og Idlib.

Også Tyrkia har styrkar i Idlib, og tyrkarane er der for å støtte nokre av opprørsgruppene i provinsen.

Sist veke vart ei tyrkisk militærkolonne på veg inn i Idlib angripen av kampfly, sjølv om tyrkiske styresmakter på førehand hadde varsla Russland.

Måndag trua Erdogan med å sende inn ytterlegare bakkestyrkar. Under pressekonferansen tysdag sa Putin at både Russland og Tyrkia er djupt bekymra for situasjonen i Idlib.

Tyrkia forhandlar òg med USA om å opprette ei såkalla trygg sone nord i Syria, for å halde kurdiske opprørarar på avstand frå grensa og stoppe straumen av flyktningar.

