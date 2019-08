Kina: Iran etterlever krava i atomavtalen

utenriks

– Det at Iran har framleis held seg til atomavtalen, bør anerkjennast, seier Wang etter møtet i Beijing.

Atomavtalen som vart signert i 2015, gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet og legg sterke avgrensingar på Irans atomprogram. Ifølgje Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) hadde Iran etterlevd forpliktingane sine fram til president Donald Trump trekte USA ut av avtalen i fjor.

Iran har svart med å overskride nokre av avgrensingane som ligg i avtalen om produksjon av opprikt uran.

Zarif kom den kinesiske byen etter eit overraskande besøk på G7-toppmøtet i Frankrike. På Twitter skriv den iranske ministeren at han dei neste dagane vil presentere eit vegkart for dei neste 25 åra for eit iransk-kinesisk samarbeid.

(©NPK)