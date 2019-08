Kina misnøgd med G7-utspel om Hongkong

utenriks

Leiarane for dei sju viktigaste økonomiane i verda minte om avtalen som vart inngått mellom Storbritannia og Kina før Hongkong vart gitt tilbake i 1997. Avtalen sikra byen 50 år med separat styre under parolen «eitt land, to system».

G7-toppane oppmoda òg om å unngå vald i storbyen, der det har vore enorme demonstrasjonar den siste tida. Politiet har slått hardt ned på fleire av protestane.

– Vi vil gi uttrykk for sterk misnøye og tydeleg motstand mot fråsegna om Hongkongs forhold. Vi har fleire gonger understreka at det som gjeld Hongkong er indre forhold for Kina, og inga utanlandsk regjering, organisasjon eller enkeltperson har rett til å blande seg inn, sa talsmann Geng Shuang i det kinesiske utanriksdepartementet på ei pressebrifing i Beijing tysdag.

