Medium: Italias sosialdemokratar vil la Conte halde fram som statsminister

Dermed blir fjerna eit viktig hinder i forhandlingane med M5S.

Populistpartiet Femstjernerørsla (M5S) og sosialdemokratane i Det demokratiske partiet (PD) forhandlar om å danne ei ny koalisjonsregjering i Italia. Det skjer etter at samarbeidet mellom M5S det ytre høgrepartiet Ligaen braut saman sist veke.

M5S trua tysdag med å avbryte forhandlingane dersom ikkje PD går med på å la Giuseppe Conte halde fram som statsminister i den nye koalisjonen. Seinare same dagen sa PDs parlamentariske gruppeleiar Graziano Delrio til nyheitsbyråa Ansa og Adnkronos at sosialdemokratane ikkje vil legge ned veto mot Conte.

Kjelder i PD er i italienske medium sitert på at striden i forhandlingane i realiteten kjem av Dei personlege ambisjonane til M5S-leiaren. Luigi Di Maio krev nemleg å få både posten som visestatsminister og innanriksminister i ein ny koalisjon, heiter det.

Blir Salvini stengd ute?

Ein ny koalisjon mellom dei to partia vil stengje Ligaen og den kontroversielle leiaren deira Matteo Salvini ute frå makta. Salvini er i dag visestatsminister og innanriksminister. Salvini utløyste sjølv den politiske krisa som går føre seg i byrjinga av august ved å varsle at Ligaen ville ut av regjeringskoalisjonen, samtidig som han tok til orde for nyval.

Dersom M5S og PD ikkje blir samde, blir eit nyval sett på einaste alternativ. Meiningsmålingar tyder på at Ligaen vil gå sigrande ut av eit slikt val.

Det er president Sergio Mattarella som må avgjere om det skal setjast inn ei ny regjering eller om det skal kunngjerast nyval. Han har gitt partia frist til onsdag med å avleggje rapport.

Trump-støtte

55 år gamle Conte var jussprofessor utan politisk erfaring før han vart henta inn som kompromisskandidat til å leie den italienske koalisjonsregjeringa som vart stabla på beina i juni i fjor.

Tysdag kommenterte USAs president Donald Trump indirekte den politiske krisa i Italia på Twitter, der han skreiv at Conte forhåpentlegvis blir sitjande.

– Det byrjar å sjå bra ut for den høgt respekterte statsministeren i den italienske republikken, Giuseppe Conte. Representerte Italia på mektig vis på G7, tvitrar Trump, som kallar Conte «svært talentfull».

