Minst 40 sakna utanfor Libyas kyst

Talsmann Ayoub Gassim i den libyske kystvakta seier at minst fem omkomne, blant dei eitt barn, er funne i nærleiken av byen Khoms.

Minst 65 migrantar, dei fleste av dei frå Sudan, vart berga i live, ifølgje Gassim, som legg til at ein leiteaksjon går føre seg etter dei sakna.

Minst 40 menneske er antatt omkomne eller sakna, opplyser talsmann Charlie Yaxley i FNs flyktningkontor.

Alarm Phone, ei uavhengig støttegruppe for folk som kryssar Middelhavet, seier opptil 100 migrantar var om bord i båten som kantra. Gruppa seier dei vart ringt opp frå folk på båten «som var i stor nød, dei gret og skreik og fortalde oss at folk allereie hadde døydd».

Libyas kystvakt oppgir sjølv å ha stansa hundrevis av migrantar i Middelhavet så langt i august.

Dei siste åra har EU slått seg saman med kystvakta og andre libyske styrkar for å hindre at folk tar den farlege sjøvegen til Europa. Menneskerettsgrupper seier det har gjort at migrantar og flyktningar blir overlatne til brutale væpna grupper eller blir sperra inne i interneringsleirar.

Minst 2.500 menneske er sperra inne i slike sentrum under svært dårlege forhold i og rundt Tripoli. Menneskesmuglarar og eit vell av militsar har utnytta det blodige kaoset som har rådd i Libya sidan opprørarar med NATOs støtte styrta Muammar Gaddafi i 2011. I juli vart minst 53 menneske drepne i eit luftangrep mot ein interneringsleir for flyktningar og migrantar i Libya.

