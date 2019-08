Sivilstatus «jomfru» blir droppa frå vigselskjema i Bangladesh

utenriks

Til no har kvinner måtta velje mellom tre kategoriar på skjemaet dei må fylle ut for å registrere ekteskapet. Det er enke, skilt eller det bengalske ordet «kumari», som betyr jomfru, men blir brukt for å beskrive ugifte kvinner. No blir ordet bytt ut med «obibahita», skriv BBC. Det betyr «ugift kvinne».

Dermed vann kvinnesaksorganisasjonane fram. Advokatane deira har argumentert med at skjemaa var diskriminerande og braut med retten kvinnene hadde til privatliv.

– Om ei kvinne er jomfru eller ikkje, er fullt og heilt hennar private sak, seier Ayesha Akhter, ein av advokatane som førte saka for domstolen.

I ei separat rettsavgjerd har domstolen vedtatt at også brudgommen må oppgi sivilstanden sin på same måte som bruda.

(©NPK)