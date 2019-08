Skarpe frontar i italienske regjeringsforhandlingar

utenriks

Populistpartiet M5S har sidan før helga forhandla med sosialdemokratane i Det demokratiske partiet (PD) om å danne ei ny regjering etter at dei braut samarbeidet med det høgreorienterte Ligaen.

No krev M5S at PD går med på å la Conte halde fram som statsminister i den nye koalisjonen, opplyser M5S i ei kunngjering.

Dei to partia sat i forhandlingar måndag, og ifølgje nyheitsbyrået Reuters verka det som dei to var nær ved å bli samde. Men tysdag kunngjorde altså M5S at dei set forhandlingane på vent inntil statsministerkravet er innfridde.

Ein ny koalisjon mellom dei to partia vil stenge Ligaen og deira kontroversielle leier Matteo Salvini ute frå makta.

Dersom M5S og PD ikkje blir samde, blir nyval rekna som einaste alternativ. Meiningsmålingar tyder på at Ligaen vil gå sigrande ut av eit slikt val.

Det er president Sergio Mattarella som må avgjere om det skal innsetjast ei ny regjering eller om det skal kunngjerast nyval.

