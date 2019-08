Svensk politi jaktar på fleire mistenkte etter drap i Malmö

utenriks

Den arresterte er sikta for medverknad til drapet på kvinna og for brot på våpenlova. Vedkommande vart arrestert like etter klokka 21 måndag kveld. Det gjekk roleg for seg, opplyste politiet då dei heldt pressekonferanse om drapet tysdag.

At den arresterte er sikta for medverknad, indikerer at det finst fleire gjerningsmenn, opplyser førstestatsadvokat Anna Palmqvist, ifølgje Aftonbladet.

Fleire svenske medium fortel tysdag at den arresterte er ein 19 år gammal mann som også er tiltalt i samband med ei stor narkotikasak.

Drapsofferet er ein kvinneleg lege i 30-åra, ifølgje fleire medium. Ho gjekk på gata med det vesle barnet sitt i armane då ho vart skoten måndag formiddag. Barnefaren gjekk saman med kvinna. Mannen er dømd for millionranet av ein pengetransport i Brøndby i Danmark i 2008, ifølgje opplysningar den svensken rikskringkastinga SVT sit på.

Mannen skal òg vere dømd for narkotikalovbrot i 2016 og for køyring utan førarkort.

Kvinna er ikkje dømd for noko og har ikkje vorte knytt til noko kriminelt tidlegare, ifølgje opplysningane SVT har fått.

Også Aftonbladet har meldt at faren hadde kontaktar til eit kriminelt miljø.

Vil ikkje ha spekulasjonar

Opplysningane er ikkje stadfesta av politiet.

– Vi vil ikkje at det blir spreidd masse spekulasjonar om gjerningsmann og motiv og anna. Det er slikt etterforskinga skal kartlegge, seier Palmqvist.

Både visepolitisjefen og førstestatsadvokaten strekar under at det er tidleg i etterforskinga. At det er stor interesse for drapet, er forståeleg, peika dei på, men dei ville ikkje stadfeste nokon av opplysningane som har komme ut i media.

Det var mange vitne til ugjerninga, og dei har opplyst at dei høyrde fleire skot. Ifølgje vitne var skota retta spesifikt mot kvinna.

På pressekonferansen stilte danske journalistar spørsmål om koplingar faren skal ha til Danmark, men politiet hadde få svar å gi både om dette og andre spørsmål som kom på pressekonferansen.

– Vi vil ikkje påverke eventuelle vitne eller etterforskinga som heilskap, seier Palmqvist.

– Etterforskar breitt

Visepolitisjef Mattias Sigfridsson i Malmö seier dei har sett inn store ressursar i etterforskinga. Han seier det er for tidleg å seie noko om motiv, og at politiet etterforskar breitt.

– Vi har prata med mange vitne, banka på dører og gjennomført ei omfattande teknisk undersøking, seier han.

Han oppmodar alle som kan vite noko om saka, om å melde seg.

– Det er ikkje noko krav at ein har sett eller høyrt gjerninga, la oss avgjere kva som er viktig, seier han.

Spreier uro

Drapet har spreidd uro i området der det skjedde, ifølgje nyheitsbyrået TT. Fleire har tent lys og lagt ned blomar like ved drapsstaden.

Blant dei som har reagert kraftig, er statsminister Stefan Löfven.

– Det er ei ufatteleg grufull handling som vekker avsky hos meg og i heile landet. Dette har ikkje noko i samfunnet vårt å gjere, sa han måndag.

(©NPK)