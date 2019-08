Bolsonaro ut mot vern av urfolk i Brasil

utenriks

Presidenten møtte tysdag guvernørar i delstatar i Amazonas-regionen for å diskutere regnskogbrannane, men guvernørane brukte òg tid på å klage på urfolksreservat, som dei meiner rammar utvikling.

– Mange av reservata er plasserte strategisk. Nokon står bak dette, sa Bolsonaro.

64-åringen har fleire gonger tatt til orde for å opne opp urfolksreservat for landbruk og gruvedrift, noko han meiner vil vere til nytte for brasilianarar.

– Dei snakkar ikkje språket vårt, men dei har klart å få 14 prosent av landområda våre, seier Bolsonaro om urfolka i Brasil.

– Ein av intensjonane bak dette er å svekke oss, la presidenten til.

