Honduras anerkjenner Jerusalem som Israels hovudstad

utenriks

Honduras' ambassade vil likevel framleis ligge i Tel Aviv, og kontoret i Jerusalem vil fungere som ei utviding av ambassaden.

– For meg er dette godkjenninga av at Jerusalem er Israels hovudstad, sa president Juan Orlando Hernandez tysdag.

Det honduranske utanriksdepartementet seier i ei fråsegn at Israel har foreslått at Honduras' ambassade skal flyttast til Jerusalem, og at dette blir «analysert og evaluert i en internasjonal og nasjonal kontekst».

USAs president Donald Trump forverra relasjonane mellom USA og Palestina då USA i fjor flytta ambassaden sin til Jerusalem. Guatemala og Paraguay følgde etter, medan Brasil sa at dei ville vurdere flytting. Paraguay ombestemte seg likevel etter fire månader.

Å flytte ambassadar til Jerusalem er svært omstridd, fordi Israel hevdar at heile byen er hovudstaden i landet, medan palestinarane ser Øst-Jerusalem som hovudstaden i den framtidige staten sin.

Derfor har dei fleste diplomatiske kontor tradisjonelt vorte opna i Tel Aviv, då land har ønskt å bli verande nøytrale i spliden over Jerusalem.

