Medium: Johnson vil suspendere Parlamentet

Ei kjelde i regjeringa seier til Sky News at målet med å oppløyse Parlamentet er å la statsministeren jobbe med å «implementere sin innanrikspolitiske agenda».

Parlamentet trer saman neste veke, og Johnson seier at han ønsker at Parlamentet blir suspendert frå midten av september. Ei rask tilsidesetting kan gjere det svært vanskeleg for parlamentarikarane å fatte vedtak for å hindre eller utsetje utmeldinga frå EU og unngå ein såkalla hard brexit 31. oktober.

Tonar ned

Johnson avviser at målet er å gjere det vanskeleg for brexitmotstandarane i Parlamentet.

– Det er heilt usant. Vi skal legge fram eit nytt program med lovforslag retta mot kriminalitet og helsevesenet og sikre at vi har den finansieringa vi treng til utdanning, seier Johnson, ifølgje Sky News. Han legg til at det vil bli godt med tid til å diskutere brexit både før og etter eit «avgjerande» EU-toppmøte 17. oktober.

Også partisekretæren til toryane James Cleverly prøver å tone ned tydinga av planane. Han seier regjeringa legg planar for trontalen «akkurat slik alle nye regjeringar gjer».

– Heftig krangel

BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg seier berre eit fåtal ministrar kjende til planen før han vart offentleg kjent onsdag formiddag. Ho trur han vil utløyse heftig krangel.

Kuenssberg føresåg onsdag formiddag at regjeringa ville argumentere med at dette er ein heilt vanleg trontaleprosess, trass i all støyen rundt det som skjer.

– Dette er openbert forsvaret kontoret til statsministeren vil bruke mot påstandar om at dei gjer nokoe eom er konstitusjonelt grufullt, skriv ho på Twitter.

– Ny regjering

– Det er på tide å la ei ny regjering og ein ny statsminister legge ein plan for landet etter at vi forlèt EU, seier ei regjeringskjelde til kringskastaren.

Labours nestleiar Tom Watson reagerer kraftig på den utsegna.

– Vi har inga «ny regjering». Denne handlinga er ei fullstendig skandaløs fornærming mot demokratiet vårt. Vi kan ikkje la dette skje, skriv han på Twitter.

Tanken om å stenge Parlamentet er svært kontroversiell, og kritikarar seier det vil ta frå parlamentarikarane moglegheita til å spele si demokratiske rolle i brexitprosessen.

Samla opposisjon

Tysdag vart leiande representantar frå opposisjonspartia samde om at dei vil kjempe mot at britane forlèt EU utan ein avtale. Hovudsporet dei såg for seg, var nettopp å bruke lovvedtak i kampen mot ein hard brexit. Eit anna alternativ dei vurderer, men som fleire ser som ein siste utveg, er å stille mistillitsforslag mot Johnson.

Det har lenge vore spekulasjonar om i kva grad regjeringa vil suspendere Parlamentet. I helga skreiv The Observer at Johnson hadde forhøyrt seg med regjeringsadvokat Geoffrey Cox om i kva grad det er mogleg – og lovleg – å stenge Parlamentet i fem veker frå 9. september.

