Semje om ny regjering i Italia

utenriks

Giuseppe Conte held fram som statsminister.

Fråsegna frå Femstjernersbevegelsen onsdag kveld er i tråd med signal som er komne frå regjeringssamtalane gjennom dagen.

Leiar i Partito Democratico Nicola Zingaretti har sjølv stadfesta at partiet hans godtar Femstjernersbevegelsens ønske om kven som bør leie den nye regjeringa.

– Vi elskar Italia og meiner det er verd å prøve denne nye erfaringa, sa Partito Democratico-leiar Nicola Zingaretti etter eit møte med president Sergio Mattarella.

Partito Democratico og den populistiske Femstjernersbevegelsen (M5S) var bitre fiendar berre for nokre veker sidan. Men partia vart nærast tvinga til å samarbeide etter at koalisjonsregjeringa mellom Femstjernersbevegelsen og den sterkt høgreorienterte Ligaen kollapsa.

– I kveld vil vi ha namnet på statsministerkandidaten klart. Det vil bli ein del arbeid å gjere etter det. Vi har framleis ein lang veg å gå, sa Partito Democraticos parlamentariske leiar Graziano Delrio tidlegare onsdag.

Alternativet til regjeringssamarbeid mellom Femstjernersbevegelsen og Partito Democratico ville truleg vore nyval. Meiningsmålingar tyder på at eit val no ville vorte vunne av Ligaen under leiing av innanriksminister Matteo Salvini.

