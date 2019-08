Siri vil ikkje lenger gjere automatiske samtaleopptak

utenriks

Bakgrunnen for endringa er at det nyleg vart kjent at Apple og Google hyra inn tredjepartsfirma til å lytte til og transkribere samtalar henta inn frå telefonar og smarthøgtalarar.

– Vi er klar over at vi ikkje har levd ordentleg opp til ideala våre, og det beklagar vi, seier selskapet i ei pressemelding onsdag.

Siri-brukarar vil framleis kunne godkjenne at Apple lagrar samtalane for å kunne forbetre Siri. Selskapet varslar at det framover berre vil vere dei tilsette i selskapet som kan gå igjennom opptaka, gitt at brukarane takkar ja til lagring.

Siri er ein digital hjelpar som er installert i Apples telefonar og smarthøgtalarar. Google har eit liknande produkt, som heiter Google Assistant.

I tillegg til Apple og Google har òg Facebook, Amazon og Microsoft sett menneske til å gjennomgå interaksjonane til brukarar med robotassistentar for å forbetre tenestene.

