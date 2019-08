Tonnevis av mat destruert i Jemen

utenriks

Matvarehjelpa var gått ut på dato og hadde vorte infisert av insekt, ifølgje opprørarane.

– Sendinga hadde vorte dårleg og var full av små insekt. Ho kunne ikkje eingong brukast til dyr, seier Majed Sari frå opprørsrørsla.

Ifølgje FN skulle maten vore gitt til familiar i byen Taiz i november i fjor, ein hamneby som har vore åstad for intense kamphandlingar i den over fire år lange krigen. Men maten vart halden tilbake ved ein kontrollpost i månadsvis.

FN-organisasjonen FNs matvareprogram (WFP) gir matvarehjelp til 11 millionar menneske i Jemen kvar månad. Men leveransane til Houthi-kontrollerte område vart stansa fordi det var tvil om maten kom sivile til gode. Opprørarane har no gitt garantiar for at maten skal nå fram, ifølgje WFP.

I fjor anslo Redd barna at opptil 85.000 barn har døydd av akutt underernæring i Jemen.

Organisasjonen Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) melde i juni at dei har registrert over 90.000 drepne i krigen i Jemen sidan 2015. Av desse er over 11.000 drepne i angrep retta direkte mot sivile, dei fleste av dei utført av den internasjonale koalisjonen leidd av Saudi-Arabia.

(©NPK)