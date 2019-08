Tre palestinske politibetjentar drepne i eksplosjonar i Gaza by

utenriks

Eksplosjonane fann stad med eit times mellomrom ved to ulike sjekkpunkt i Gaza by. To forbipasserande vart såra.

Vitne seier sjølvmordsbombarar på motorsykkel stod bak, ifølgje AFP, men dette er ikkje stadfesta frå offisielt hald. Ei kjelde med kjennskap til etterforskinga seier likevel at ei salafistisk gruppe som sympatiserer med IS blir mistenkt for å stå bak. Sjølvmordsaksjonar er ei sjeldan hending på Gazastripa.

Talsmannen i Hamas' innanriksdepartement la først skulda på Israel, men sletta raskt fråsegna på Twitter. Israel sjølv seier dei ikkje står bak. Vitne til eksplosjonane påpeikar at dei ikkje såg kampfly i lufta då eksplosjonane skjedde.

Hendingane på tysdag kjem i kjølvatnet av auka spenning mellom Hamas og Israel, som måndag avgrensa gassforsyninga til Gazastripa etter at fleire rakettar vart skotne derifrå.

(©NPK)