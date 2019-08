19-åring varetektsfengsla etter drap i Malmö

utenriks

Drapet har vekt stor oppsikt i Sverige. Kvinna heldt den vesle babyen sin på armen og gjekk saman med faren til barnet då ho vart skoten i hovudet på open gate.

Gjerningsmannen er framleis på frifot, men 19-åringen vart arrestert måndag kveld og sikta for medverknad til drap, drapsforsøk og brot på våpenlova. Han var på ein annan stad då drapet skjedde og nektar ifølgje advokaten sin for å ha noko med saka å gjere.

Drapsofferet er ein kvinneleg lege i 30-åra, ifølgje svenske medium. Barnet som ho bar på, vart ikkje skadd.

Barnefaren gjekk saman med kvinna. Han er dømd for millionranet av ein pengetransport i Brøndby i Danmark i 2008, ifølgje opplysningar den svenske rikskringkastinga SVT sit på.

Barnefaren skal òg vere dømd for narkotikalovbrot i 2016 og for køyring utan førarkort. Kvinna er ikkje dømd for noko og har ikkje vore knytt til noko kriminelt tidlegare, ifølgje opplysningane SVT har fått.

Førstestatsadvokat Anna Palmqvist trur drapet var meint å ramme barnefaren.

