200 amerikanske skoprodusentar ut mot Trumps handelskrig

utenriks

Over 200 produsentar, blant dei gigantar som Nike og Foot Locker, signerte onsdag brevet om faren handelskrigen utgjer for arbeidsplassane i industrien.

– Vi har heilt sidan byrjinga fortalt Det kvite hus at tollsatsane rammar amerikanarar i form av høgare prisar. På grunn av vår allereie høge importskatt, er summen av dette at arbeidsplassar forsvinn, heiter det i brevet.

Trump varsla at kinesiske varer til ein verdi av 250 milliardar dollar som no har ein tollsats på 25 prosent, kjem til å auke til 30 prosent frå 1. oktober. Det vil ramme produkt som datamaskiner, mobiltelefonar og sko.

I tillegg varslar han at tollen på den resterande delen av USAs import frå Kina på 300 milliardar dollar, som trår i kraft 1. september, aukar frå 10 prosent til 15 prosent.

Skoprodusentane fryktar at tollaukane vil koste amerikanske forbrukarar 4 milliardar dollar i året, ein auke dei fryktar kan føre til økonomiske nedgangstider.

Dei 200 skoprodusentane som har signert brevet, nektar for Trumps påstand om at det er Kina som må betale for tollauken.

– Det er ikkje tvil om at tollen fungerer som ein skjult skatt betalt av amerikanske individ og familiar, heiter det i brevet.

(©NPK)