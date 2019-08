Ekspert: – Corbyn burde handla tidlegare

utenriks

Det vart stor ståhei og kraftige reaksjonar då det vart klart at statsminister Boris Johnson suspenderer Parlamentet frå den andre veka i september fram til trontalen 14. oktober. Opposisjonen jobbar no på spreng for å komme med eit mottrekk.

Likevel kan det allereie vere for seint å stoppe Johnson og forsikre seg mot ein hard brexit, trur førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder.

– Klokka tikkar

– No er det landsmøte, så følgjer stenginga og trontalen. Deretter skal han debatterast, og då tikkar klokka raskt mot 31. oktober, seier Mustad til NTB. Han meiner Labour-leiar og Jeremy Corbyn skulle handla tidlegare.

– Eg har alltid meint at han burde vore mykje hissigare på å prøve å få til lovendringar før dette. Sjølv om opposisjonen kanskje ikkje var overraska over at det kom eit forslag om å stenge Parlamentet, så vart dei nok litt tatt på senga. Og tida kan ha fare frå dei, held fram Mustad.

Spesielt bakteppe

Ord som «skandale» og «eit angrep på demokratiet» var nokre av karakteristikkane som vart brukte om Johnsons plan, men konstitusjonelt har han sitt på det tørre, meiner førstelektoren.

– Å be om å stenge Parlamentet for å førebu og presentere lovforslag, er ikkje kontroversielt i seg sjølv. Det skjer jamleg i forkant av ein ny sesjon i Parlamentet. Det spesielle her er brexitbakteppet og lengda på nedstenginga. Vanlegvis er det berre snakk om fem-seks dagar, seier Mustad.

– Johnson kan seie så mykje han vil at dette handlar om skule, helse og politi, men folk les sjølvsagt brexit inn i dette og opplever at Johnson her tar ei finte.

Vil møte dronninga

Corbyn bad nesten med ein gong om eit møte med dronninga, men Mustad seier det står att å sjå om han får det og kva som eventuelt kjem ut av det.

– Formelt er han leiar av opposisjonen til dronninga og kan sånn sett fint be om eit møte. Samtidig er det veldig spesielt å invitere dronninga inn i politiske samtalar om demokratiet. Spørsmålet er om ho kan eller vil bidra, all den tid ho skal vere nøytral, forklarer Mustad.

Nettopp nøytraliteten til dronninga i politiske spørsmål er òg grunnen til at ho i praksis ikkje hadde noko anna val enn å samtykke til Boris Johnsons ønske. Det er rett og slett sånn eit konstitusjonelt monarki fungerer, der dronninga er statsoverhovud, medan statsministeren styrer landet på hennar vegner.

Kan halde fram trass mistillit

Eit anna stort problem for Corbyn og resten av opposisjonen er at det er stor splitting om kva som bør skje vidare.

– Dei er samde om at dei ikkje vil ha ein brexit utan avtale, men dei er til dømes ikkje samde om kven som bør leie ei eventuell ny regjering dersom dei får gjennom eit mistillitsforslag mot Johnson, seier Mustad.

Han trur Johnson spekulerer i at eit eventuelt mistillitsforslag endar med at han likevel held fram, sidan det ikkje er noko reelt regjeringsalternativ. Han risikerer at mange av hans eigne stemmer for mistillit, men Mustad trur neppe dei vil ha Corbyn som ny statsminister.

– Dei kan kanskje gå for eit nytt parlamentsval, og då vil Johnson setje ein dato etter utmeldingsfristen 31. oktober. På den måten vil han uansett klare å setje Parlamentet til side og ta Storbritannia ut, avtale eller ei, forklarer lektoren. Johnson leier òg med 10 prosentpoeng på meiningsmålingane og kan vinne eit eventuelt nyval.

– Det er uansett veldig vanskeleg å spå kva som kjem til å skje framover. Her kjem det endringar heile tida. Det skjer ting vi ikkje har sett før, og det er ingen presedens, seier Mustad.

(©NPK)