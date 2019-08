Giuseppe Conte får klarsignal til å danne regjering i Italia

utenriks

Det er venta at Conte vil bli gitt nokre dagar til politiske samtalar for å sikre eit levedyktig fleirtal i nasjonalforsamlinga i landet etter at Femstjernersrørsla og sosialdemokratiske PD vart samde om å samarbeide i ein ny koalisjon.

Bakgrunnen for den politiske krisa i Italia er at innanriksminister Matteo Salvini frå partiet Ligaen varsla at han ville ut av regjeringskoalisjonen.

Viss ikkje Femstjernersrørsla og PD hadde vorte samde om ein ny koalisjon, hadde nyval vore einaste alternativ.

