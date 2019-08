Giuseppe Conte lovar eit meir inkluderande og sameina Italia

utenriks

– Vi må gjere denne krisa om til ei ny moglegheit, slår Giuseppe Conte fast kort tid etter at han fekk president Sergio Mattarellas velsigning til å på nytt danne regjering i Italia.

Landet vart kasta ut i politisk kaos etter at den førre regjeringskoalisjonen mellom Femstjernersrørsla og Ligaen, som Conte òg leidde, kollapsa.

Det er venta at Conte vil bli gitt nokre dagar til politiske samtalar for å sikre eit levedyktig fleirtal i nasjonalforsamlinga i landet etter at Femstjernersrørsla og sosialdemokratiske PD vart samde om å samarbeide i den nye koalisjonen.

– Kinkig periode

Bakgrunnen for den politiske krisa i landet er at innanriksminister Matteo Salvini frå det høgrepopulistiske partiet Ligaen tidlegare i august varsla at han ville ut av regjeringskoalisjonen han danna saman med venstrepopulistiske Femstjernersrørsla i fjor.

Conte skal òg dei næraste dagane plukke ut regjeringsmedlemmer. Italia slit med stor utanlandsgjeld og økonomisk stagnasjon, og statsministeren vedgår at det er ein «veldig kinkig periode» landet er inne i.

Samtidig fastslår han at den nye regjeringa skal vere meir rettferdig og meir konkurransedyktig. Conte er tidlegare akademikar, og han er rekna for å vere ein kompromissvillig politikar.

– Vi må gjere opp for tapt tid så Italia igjen kan spele ei leiande rolle i Europa som landet fortener, som eitt av dei landa som oppretta EU, seier han.

Skal avgjerast på nettet

Onsdag informerte leiar Luigi Di Maio i Femstjernersrørsla presidenten i landet om at dei hadde vorte samde med PD om at Conte skulle få klarsignal til å halde fram som statsminister.

Di Maio har vedtatt at avtalen med PD må bli godtatt av partimedlemmene gjennom ei internettavstemming som skal finne stad gjennom veka.

Dei to partia som no er samde om regjeringsspørsmålet, har tidlegare vore usamde om mykje. Men då koalisjonsregjeringa mellom Femstjernersrørsla og Ligaen kollapsa, stod samarbeid igjen som einaste alternativ for å halde Salvini ute.

Viss ikkje Femstjernersrørsla og PD hadde vorte samde om ein ny koalisjon, hadde nyval vore einaste alternativ, med Ligaen som klar favoritt på gallupen.

