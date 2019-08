Merkel og Putin samde om å fremme nytt toppmøte om Ukraina

utenriks

Merkels talsmann Steffen Seibert opplyser at dei to leiarane, som snakka saman på telefon, vart samde om å halde eit nytt toppmøte i den såkalla Normandie-gruppa, som består av Frankrike, Tyskland, Russland og Ukraina.

Planane om toppmøtet har førebels ikkje vorte stadfesta frå russisk side. Frankrikes president Emmanuel Macron kunngjorde måndag at det vil bli halde toppmøte om Ukraina i oktober. Ifølgje Merkel skal møtet bli halde i Paris.

Prorussiske separatistar og ukrainske regjeringsstyrkar har vore i væpna konflikt i austlege Ukraina sidan 2014. Dei siste fire åra har Frankrike og Tyskland jobba for å finne ei løysing på konflikten. Det førre toppmøtet i Normandie-gruppa fann stad i Berlin i 2016.

Merkel og Putin er samde om at det er behov for ei løysing på konflikten i Ukraina mellom anna for å få fortgang i forhandlingane om framtidige gassforsyningsleidningar.

Dei to diskuterte òg situasjonen i Syria og moglegheita for å få på plass FN-samtalar om borgarkrigen.

(©NPK)