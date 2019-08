Nominasjonskampen til Demokratane strammar seg til

utenriks

Fristen for å kvalifisere seg til debatten i september gjekk ut ved midnatt onsdag. Berre nokre timar før kunngjorde Gillibrand at ho kastar inn handkleet.

Då fristen gjekk ut, vart det klart at berre ti kandidatar er kvalifiserte.

Blant dei som ikkje får plass på scena i Houston, er det styrtriket klimaaktivisten Tom Steyer, guvernør Steve Bullock, sjølvhjelpsguru Marianne Williamson, senator Michael Bennet, kongressrepresentant Tulsi Gabbard og ei handfull andre.

Krava for å komme med var at kandidatane måtte liggje over 2 prosent i minst fire godkjente meiningsmålingar, og i tillegg til å ha sikra seg 130.000 donorar. Dei som ikkje får delta, blir rekna som meir eller mindre sjanselause i den vidare kampen om gunsten til veljarane.

Det er framleis tidlegare visepresident Joe Biden som leiar i nominasjonskampen. Meiningsmålingar tyder òg på at han ligg godt an til å kunne slå sitjande president Donald Trump i det avgjerande slaget neste haust.

Dei ni andre kandidatane som er med vidare, er Cory Booker, Pete Buttigieg, Julián Castro, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke, Bernie Sanders, Elizabeth Warren og Andrew Yang.

