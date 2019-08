Separatiststyrkar har gjenvunne kontrollen i Aden

utenriks

Regjeringsstyrkane har sidan trekt seg ut, ifølgje tenestemenn frå begge partar.

– Styrkane til tryggingsbeltet har komplett kontroll over Aden og inngangsportane, seier ein talsmann for Southern Transitional Council (STC).

Opplysningane blir stadfeste av ei tryggingskjelde i Jemens regjering, som seier at regjeringsstyrkane, som onsdag hevda at dei hadde tatt tilbake kontrollen over byen, no har trekt seg tilbake til den nærliggjande Abyan-provinsen.

Separatiststyrkane tok først kontroll over den strategisk viktige hamnebyen Aden etter kampar 10. august.

STC-talsmannen seier separatistmilitsen Tryggingsbeltet no er innstilt på å ta tilbake kontrollen i Abyan og den sentrale Shabwa-provinsen, der regjeringsstyrkane tok kontroll tidlegare denne veka.

STC kjempar for at Sør-Jemen igjen skal bli eit uavhengig land, slik det var frå 1967 til 1990. Sør-Jemen kalla seg då Den demokratiske folkerepublikken Jemen og stod Sovjetunionen nær.

(©NPK)