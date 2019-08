Skotsk høgsterett behandlar stenginga av Parlamentet

utenriks

Onsdag fekk Johnson det formelle samtykket frå dronninga til å sende parlamentarikarane heim i ein dryg månad fram til trontalen, som blir halden 14. oktober.

Same dag vart det klart at domstolen i Edinburgh skyt fram behandlinga av eit krav frå 75 parlamentsmedlemmer som vil blokkere ein eventuell hard brexit.

Joanna Cherry er parlamentsmedlem for det skotske nasjonalistpartiet SNP og ein av initiativtakarane bak kravsmålet, skriv BBC. Ho skriv på Twitter at advokaten for gruppa, Aidan O'Neill, vil argumentere for at regjeringa har brukt makta si urettmessig og i strid med lova.

– Den utøvande makta er ikkje uavgrensa eller utan kontroll. Vi lever ikkje i ein totalitær stat, sa O'Neill til dommar Raymond Doherty. Han seier det finst ei rekke døme der det har lykkast å utfordre vedtak som allereie er «kvittert ut» av dronninga.

BBCs Andrew Kerr seier dommaren vil høyre argumenta til partane i rundt to timar.

– Deretter er det mogleg at han kjem med ei mellombels åtgjerd som hindrar at Parlamentet blir stengt. I så fall vil regjeringa anke med ein gong, skriv han på Twitter.

Domstolen som behandlar saka, The Court of Session, er ein del av Skottlands høgsterett og er den øvste rettsinstansen i landet i sivile saker. Skottane heldt på sitt eige rettsvesen då dei gjekk inn i unionen med England og Wales i 1707.

