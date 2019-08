Thunberg til Trump: – Lytt til forskinga!

utenriks

Klimaaktivisten møtte ventande pressefolk etter å ha komme i land på Manhattan onsdag.

– Alt dette er veldig overveldande, sa den svenske 16-åringen, som vart tatt imot av fleire hundre tilhengarar og miljøaktivistar.

FN sende ut 17 seglbåtar – éin for kvart av dei såkalla berekraftsmåla – som følgde Thunbergs båt det siste stykka inn til Donald Trumps heimby.

– Bodskapen min til han er: Lytt til forskinga. Det gjer han openbert ikkje, sa Thunberg då ho møtte pressa.

Trump har ofte sådd tvil rundt klimaforskinga, og han har vedtatt at USA skal trekke seg ut av den internasjonale klimaavtalen som vart vedtatt i Paris i 2015.

– Ikkje sjøsjuk

Thunberg fortel at seglturen over Atlanteren gjekk overraskande bra og at ho ikkje vart sjøsjuk.

Den siste delen av reisa har ho følgt med på mediedekninga av dei enorme skogbrannane i Amazonas.

– Det er grufullt. Valden vår mot naturen må ta slutt, seier klimaaktivisten.

Ho skal ta del på eit klimatoppmøte i samband med FNs hovudforsamling i New York. Ho droppa å fly av miljøomsyn og fekk i staden tilbod om å krysse Atlanterhavet i konkurranse-seglbåten Malizia II.

Han heisa segl i den britiske byen Plymouth 14. august. Faren til klimaaktivisten, Svante Thunberg, har vore med på ferda. Det har òg filmskaparen Nathan Grossman, medan Pierre Casiraghi, sonen til Monacos prinsesse Caroline, er ein av dei to kapteinane til båten.

Buss og tog

Etter klimamøtet i New York planlegg Thunberg å ta tog og buss til Santiago i Chile for å ta del under klimaforhandlingane som går der føre seg mellom 2. og 13. desember.

Denne reisa kan òg bli strabasiøs, sidan det er så som så med buss- og togsamband i Mellom- og Sør-Amerika.

Om bord på Malizia II har det vore svært enkle forhold, sidan seglbåten er bygd for å kunne oppnå høgast mogleg fart – og absolutt ikkje for komfort.

Toalettet består av ei plastbøtte, kombinert med bionedbrytbare posar som kan kastast til sjøs.

Senger er det heller ikkje om bord, berre smale køyar. Menyen har bestått av frysetørka pakkar med vegan-rettar.

