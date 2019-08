Den svenske finanstoppen Hans Rausing er død

utenriks

Rausing døydde fredag i heimen sin i England, opplyser familien.

Emballasje-bedrifta Tetra-Pak vart grunnlagt av Rausings foreldre i 1944. Hans Rausing og broren Gad arva bedrifta i 1983 då faren deira døydde. Omtrent samtidig flytta Hans Rausing til Storbritannia for å unngå svenske skattar.

I 1995 selde han sin del av verksemda til broren Gad, noko han ifølgje tidsskriftet Forbes fekk sju milliardar dollar for. I samband med salet skifta verksemda namn til Tetra Laval.

Rausing-familien blir rekna som ein av Sveriges og Storbritannias rikaste familiar. Den samla formuen til familien er av Forbes anslått til 12 milliardar dollar, om lag 108 milliardar kroner.

Rausing-familien har stort sett halde ein svært låg profil i offentlegheita. Unntaket er son til Hans Rausing senior, Hans Kristian Rausing (56), som har stått i sentrum av ei rekke narkotikaskandalar.

Det vekte òg stor oppsikt då Hans Kristian i 2012 lét kona si Eva Rausing liggje død i luksusheimen deira i London i to månader. Han vart seinare dømd til ti månaders fengsel på vilkår for å ha forhindra at ho vart gravlagt.

(©NPK)