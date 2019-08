EU vil stanse torskefisket aust i Austersjøen

utenriks

Dersom forslaget blir vedtatt, vil berre bifangst av torsk vere tillate aust i Austersjøen i 2020. Lenger vest blir kvoten kutta med to tredelar til drygt 3.000 tonn. I tillegg blir det avgrensingar i fritidsfisket og fiskeforbod i gyteperioden.

Medan bestanden i aust har minka i fleire år, var det teikn til auke i vest i fjor, og kvotane vart auka i den delen av Austersjøen. Bestandsveksten har likevel vore mindre enn antatt, og derfor blir det innstrammingar igjen neste år.

Også sildekvotane blir redusert kraftig i delar av Austersjøen – ned 71 prosent i vest og ned 27 prosent i Bottenvika – medan det blir ein auke på 11 prosent i kvotane for Rigabukta.

– Trass i innsatsen frå fiskarane og styresmaktene er situasjonen for fiskebestandane i Austersjøen alvorleg, særleg for torsken i aust og silda i vest. I tråd med vitskaplege råd, foreslår vi ein forsiktig kvotepakke for å sikre berekraftig fiske i Austersjøen over tid, seier fiskerikommissær Karmenu Vella i ei pressemelding fredag.

EU-rådet skal behandle forslaget med tanke på å vedta dei nye kvotane i midten av oktober.

