Emirata bomba styrkar i Aden

utenriks

Den jemenittiske regjeringa, som har base i Aden, sa torsdag at minst 30 regjeringssoldatar vart drepne i eit luftangrep i byen.

Seint same kveld opplyste Emirata sitt utanriksdepartement at dei utførte «presise og direkte luftangrep» i Aden onsdag og torsdag. Hamnebyen har vore base for den jemenittiske regjeringa som Houthi-opprørarane dreiv ut av hovudstaden Sana i 2014.

Emirata seier angrepa ramma «terroristmilitsar» som visstnok planla å angripe militæralliansen som støttar regjeringa i kampen mot Houthi-opprørarane i Nord-Jemen.

Dei sameinte arabiske emirata er ein sentral del av denne USA-støtta militæralliansen, som blir leidd av Saudi-Arabia og gjekk til krig mot houthiane i mars 2015. Men dei jemenittiske regjeringsstyrkane kjempar samtidig mot ei separatistgruppe i Aden som har sterk emiratisk støtte. Dei emiratiske luftangrepa kan dermed forverre ein krig som frå før er svært kompleks.

Skiftar stadig hender

Den jemenittiske regjeringa meiner Emirata i realiteten bomba Aden for å støtte separatistane som torsdag skal ha tatt tilbake byen. Regjeringsstyrkane vart samtidig tvinga på retrett, dagen etter at dei melde at dei hadde tatt tilbake kontrollen over Aden.

Emirata har trena opp og støtta separatistar som kjempar for eit uavhengig Sør-Jemen, parallelt med at landet har spelt ei avgjerande rolle i koalisjonen som støttar regjeringa i krigen mot Houthi-opprørarane.

– Regjeringa fordømmer dei emiratiske luftangrepa mot regjeringsstyrkar i Aden og Zinjibar, som førte til sivile og militære tap, sa viseutanriksminister Mohammad al-Hadhrami.

Ifølgje den jemenittiske informasjonsministeren vart totalt minst 40 stridande drepne og 70 sivile såra i luftangrepa.

Kile i alliansen

Den emiratisk-støtta separatiststyrken Southern Transitional Council (STC) kontrollerer òg område i provinsane Abyan og Shabwa. STC tok først kontroll over den strategisk viktige hamnebyen Aden 10. august.

Utviklinga sør i Jemen har slått ein djup kile i alliansen mellom Saudi-Arabia og Dei sameinte arabiske emirata, sjølv om begge land har påstått at dei står saman i kampen mot Houthi-opprørarane.

STC kjempar for at Sør-Jemen igjen skal bli eit uavhengig land, slik det var frå 1967 til 1990. Sør-Jemen kalla seg då Den demokratiske folkerepublikken Jemen og stod Sovjetunionen nær. Før det var Aden underlagt britisk styre i over 100 år.

Humanitær katastrofe

Fire og eit halvt år er gått sidan Saudi-Arabia gjekk i spissen med ein regional koalisjon, der mellom anna Emirata deltar med bakkestyrkar, til krig mot houthiane.

Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 90.000 menneske er drepne i krigshandlingane sidan det.

FN beskriv Jemen som den verste humanitære katastrofen i verda. Sjukehus, skular, vassverk, reinseanlegg og elektrisitetsforsyning er bomba i grus, over 3 millionar menneske er drivne på flukt og to tredelar av Jemens innbyggarar – rundt 20 millionar menneske – er ifølgje FN avhengige av humanitær hjelp utanfrå.

(©NPK)