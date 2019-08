Hongkong-demonstrasjon avlyst – framståande aktivistar arresterte

utenriks

– Generalsekretæren vår Joshua Wong vart nettopp arrestert medan han var på veg til undergrunnsstasjonen MTR. Han vart tvinga inn i ein bil midt på lyse dagen. Advokatane våre følgjer saka, skreiv pro-demokrati-organisasjonen Demosisto på Twitter fredag.

Den jamaldra Demosisto-aktivisten Agnes Chow (22) vart òg arrestert. Dei to er sikta for å ha oppmoda andre til å delta, og for sjølv å ha deltatt, i ein demonstrasjon det ikkje var gitt løyve til. Wong er i tillegg sikta for å ha organisert demonstrasjonen utanfor hovudkvarteret til Hongkong-politiet 21. juni.

Nokre timar etter arrestasjonen vart dei lauslatne mot kausjon.

Arrestasjonane skjedde før ein stor demonstrasjon skulle finne stad laurdag.

Etter arrestasjonane valde arrangørane i Civil Human Rights Front å avlyse demonstrasjonen. Styresmaktene har avslått søknaden om å halde demonstrasjonen, og arrangørane viser til at dei derfor ikkje kan garantere deltakaranes fysiske og juridiske tryggleik.

«Kvit terror»

– Arrestasjonane er eit forsøk på å spreie frykt og «kvit terror» blant Hongkongs innbyggarar, seier Demosistos nestleiar Isaac Cheng.

Omgrepet «kvit terror» blir brukt av demonstrantane for å beskrive det kinesiske forsøket på å slå ned på protestrørsla. Omgrepet var i si tid knytt til kampen mot politiske dissidentar på Taiwan i 1949.

– Det er opplagt at Beijing-regimet og Hongkongs styresmakter prøver å skape kvit terror i eit forsøk på å skremme Hongkongs befolkning frå å delta i den sosiale rørsla og i demokratiske rørsler i framtida, sa Chow etter lauslatinga.

Wong meiner at folk likevel kjem til å demonstrere laurdag, sjølv om demonstrasjonen er avlyst.

– Uansett om dei forbyr demonstrasjonen eller ei, eller om dei arresterer meg eller ei, folk vil framleis delta i Hongkong-protestane. Hongkong bør ikkje bli styrt av tåregass, sa Wong ved sida av Chow utanfor ein rettsbygning fredag ettermiddag.

Fleire arrestert

Fleire andre vart òg arrestert fredag, blant dei Andy Chan (28), sjølvstendeforkjempar og leiar av det forbodne Hongkong National Party, politikar og demokratiaktivist Cheng Chung-tai (35), lokalpolitikar Rick Hui og studentleiar Althea Suen.

Hongkong har vore prega av massive protestar sidan juni. Millionar av innbyggarar har demonstrert mot den Beijing-vennlege regjeringa. Over 700 har vorte arresterte.

Demonstrasjonane retta seg først mot eit omstridt lovforslag som opna for at Hongkong kunne utlevere personar til rettsforfølging i Kina. Lovforslaget vart lagt på is av Hongkongs leiar Carrie Lam, men det var ikkje nok til å stanse protestane.

Wong har spelt ei sentral rolle på sosiale medium og på bakken for å mobilisere motstand mot både lovforslaget og mot Carrie Lam. Ho blir støtta av Beijing-regjeringa og blir sett på av demonstrantane som å vere Kinas forlengde arm i Hongkong.

Sidan 2014

I august møtte Wong Julie Eadeh, som leiar den politiske avdelinga ved USAs generalkonsulat.

Wong stod i spissen for massedemonstrasjonane hausten 2014, då fleire sentrumsgater i Hongkong vart okkupert i to-tre månader. Den såkalla paraplyrørsla protesterte mot endringar av valsystemet som ville gi det kinesiske kommunistpartiet større innverknad på kven som skulle styre byen.

I fjor vart Wong dømt til tre månaders fengsel. Dommen vart seinare redusert til to månaders fengsel fordi han berre var tenåring då han vart arrestert i 2014. Wong anka, men tapte ankesaka. Dermed måtte han i mai inn til soning i Lai Chi Kok-fengselet. Då han vart lauslaten i juni, slutta han seg til demonstrantane.

