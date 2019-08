Hongkong-demonstrasjon blir avlyst

utenriks

Civil Human Rights Front har fått avslag på søknad om å halde den planlagde demonstrasjonen på laurdag, opplyser talskvinna Bonnie Leung.

Gruppa har derfor ikkje noko anna val enn å avlyse arrangementet, av omsyn til bekymringar knytt til demokratiaktivistane si fysiske og juridiske sikkerheit, opplyser ho.

– Vi kan ikkje lenger garantere sikkerheita til deltakarane og kan ikkje ta på oss juridiske konsekvensar, seier ho.

Det er uklart om demonstrantar likevel vil prøve å demonstrere ulovleg.

Civil Human Rights Front hadde levert inn søknad til Hongkong-kontoret til kinesiske styresmakter om løyve til å halde demonstrasjonen på laurdag. Arrangementet skulle markere at det er fem år sidan Kina vedtok å endre valsystemet for å gi Beijing auka innverknad over kven som skulle styre Hongkong.

Avgjerda til arrangørane vart fatta etter at demokratiaktivistane Joshua Wong og Agnes Chow vart arrestert fredag morgon for deltaking i ein demonstrasjon 21. juni utanfor hovudkvarteret til Hongkong-politiet. Wong stod i spissen for massedemonstrasjonane i Hongkong hausten 2014.

(©NPK)