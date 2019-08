Irland: Storbritannia har ikkje noko truverdig alternativ til irskegrensa

utenriks

Simon Coveney kom med kommentaren på veg inn til EUs uformelle utanriksministermøte i Helsingfors fredag.

– Vi ønsker alle å få til ein avtale, men førebels har det ikkje komme noko truverdig frå den britiske regjeringa med tanke på eit alternativ til backstop-løysinga, sa Coveney.

– Om det endrar seg, er det flott. Då vil vi sjå på det i Dublin, og det kan danne grunnlag for diskusjonar i Brussel, la han til.

Førre veke skreiv Boris Johnson eit brev til EU-president Donald Tusk om at den løysinga som var forhandla fram for irskegrensa er uakseptabel. I fleire møte med ulike statsleiarar gjentok den britiske statsministeren at han ikkje kan gå med på løysinga, som vil binde Storbritannia til ein tollunion på ubestemt tid.

Både EU og ei rekke medlemsland har sagt at dei er villige til å diskutere konkrete forslag frå britane. Slike forslag vart på nytt etterlyst av Tysklands utanriksminister Heiko Maas og den nederlandske kollegaen hans Stef Blok på veg inn til møtet i den finske hovudstaden.

(©NPK)