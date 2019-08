Kampanje mot overgrep i koranskular i Bangladesh

utenriks

Overgrep mot barn har lenge vore underrapportert i det konservative landet, men på sosiale medium har det tabubelagde temaet hamna på dagsorden.

Kampanjen har mellom anna vorte utløyst av drapet av ei tenåringsjente, som i april skulda læraren sin for eit seksuelt overgrep.

– I årevis har desse lovbrota gått under radaren på grunn av kor sensitivt temaet er, seier leiar Abdus Shahid i barnerettsgruppa Bangladesh Shishu Odhikar Forum.

I Bangladesh, eit hovudsakleg muslimsk land, har ultrakonservative grupper etablert titusenvis av koranskular. Ofte er det familiar frå fattige og landlege kår, som ikkje har råd til sekulære skular, som sender barna sine til dei religiøse skulane.

Der det konservative miljøet i Bangladesh tidlegare har tona ned problemet, eller omtalt dei som planta konspirasjonsteoriar, er det teikn til at det no endrar seg.

Ein talsmann for den konservative islamske gruppa Hefazet-e-Islami, som representerer tusenvis av koranskular, seier at 1.200 skuletilsette i ein konferanse nyleg fekk skjerpte instruksar for å få bukt med problemet.

Andre konservative grupper har påpeika at overgrepa oftast skjer i småskulane, der éin eller to lærarar jobbar utan eit overvakande organ. Eit forslag om å installere kamera ved skulane har òg vorte lufta.

