Klimarapport: All permafrost kan byrje å tine

utenriks

Det er nyheitsbyrået AFP som har fått tilgang til eit utkast til ein ny rapport frå FNs klimapanel (IPCC).

Situasjonen for Arktis og områda i verda som er dekt av is og snø, er eitt av hovudtemaa til rapporten. I tillegg blir det skildra konsekvensar av den globale oppvarminga i havet.

På Grønland og i Antarktis har det i snitt forsvunne 430 milliardar tonn is kvart år sidan 2006, ifølgje utkastet. Issmeltinga her har dermed vorte ei viktig årsak til at havnivået stig.

Vond sirkel

Viss ikkje klimaendringane blir bremsa, blir det anslått at mellom 33 og 99 prosent av permafrosten i verda vil byrje å tine innan 2100. Det er det øvste laget av permafrosten som vil forsvinne, antar forskarane som jobbar med rapporten.

Permafrost er frosen bakke som ofte inneheld eldgamle nedfryste planterestar. Når bakken tinar og plantane rotnar, kan det forårsake svært store utslepp av klimagassane CO2 og metan.

Opptininga fungerer dermed som ein vond sirkel. Global oppvarming tiner frosne landområde, som så slepp ut gassar som forsterkar oppvarminga.

280 millionar menneske

I rapportutkastet blir det anslått òg at 280 millionar menneske kan bli nøydde til å flytte på grunn av stigande havnivå innan 2100. Viss den globale oppvarminga kjem over 2 grader, kan dette talet bli endå høgare.

Forskaren Ben Strauss seier til AFP at migrasjon og innvandring har ført til politisk ustabilitet allereie i dag.

– Eg grøssar når eg tenker på den framtidige verda der titals millionar menneske må flytte fordi havet et opp landområda deira, seier Strauss, som leiar organisasjonen Climate Central.

Den endelege versjonen av IPCCs nye rapport vil bli offentleggjort 25. september.

(©NPK)