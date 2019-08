Rapport: Genetikk forklarer opptil 25 prosent av homoseksualitet

utenriks

Faktorar knytt til miljø kan vere alt frå hormoneksponering i livmora til sosiale innverknadar seinare i livet, heiter det i rapporten.

Han vart publisert i tidsskriftet Science torsdag.

Forskingsteamet frå Europa og USA såg på spørjeundersøkingar der 478.000 deltok, i tillegg til analysar av DNA-opplysningane til deltakarane.

– Avgrensa

Rapporten ser på seksuell åtferd, ikkje seksuell identitet. Andre forskarar har peika på at funna blir avgrensa av at personar som berre éin gong har hatt seksuell omgang med nokre av same kjønn, blir rekna som ikkje-heterofile.

– Å ha berre éi slik oppleving kan reflektere openheit til nye opplevingar, ikkje nødvendigvis seksuell orientering, seier den pensjonerte genforskaren Dean Hamer.

Ingen enkeltgen

Eit anna funn er at det ikkje finst eit enkelt gen som åleine definerer seksuell orientering. Det genetiske aspektet av homoseksuell åtferd er snarare eit resultat av eit kompleks samspel mellom ulike område i genomet vårt, ifølgje rapporten. Med det skrinlegg forskarane ei oppfatning som var populær på 1990-talet, om at det finst eit enkeltgen for homofili.

– Vi fann ut at det rett og slett er umogleg å føresjå den seksuelle åtferda til eit individ sett ut frå genomet deira, seier forskar Ben Neale ved det MIT- og Harvard-tilknytt genomikkforskningssenteret Broad Institute.

Forskarane oppdaga fem ulike punkt i kromosoma våre som ser ut til å vere tett knytt til seksualitet, men kvart av punkta har åleine svært liten innverknad. Forskarane trur at desse fem markørane berre er byrjinga, og at tusenvis av andre kan oppdagast.

