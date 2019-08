Semje om kraftig auke av Sveriges forsvarsbudsjett

utenriks

– Dette er eit viktig signal for Sverige, for partnarane våre og for nærområdet vårt om at vi held fram å styrke den militære kapasiteten vår, sa forsvarsminister Peter Hultqvist fredag.

Forsvarsbudsjettet, som i dag er på 56 milliardar svenske kroner, skal aukast til 84 milliardar innan 2025.

Dermed vil forsvarsbudsjettet utgjere 1,5 prosent av Sveriges bruttonasjonalprodukt (BNP), ifølgje Liberalerna.

Budsjettauken er i tråd med eit tverrpolitisk forslag tidlegare i år. Dette forslaget innebar ein auke i talet på tilsette knytt til forsvaret frå 60.000 til 90.000.

Regjeringa, som består av Socialdemokraterna og Miljöpartiet, ønsker likevel ikkje å seie korleis auken i forsvarsbudsjettet skal finansierast.

Auken skal etter planen skje mellom 2022 og 2025.

