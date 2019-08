Tory-opprør kan gi fleirtal mot Johnson

utenriks

Opposisjonen kan få viktig draghjelp frå konservative politikarar som også vil unngå at britane forsvinn ut av EU utan ein avtale. 17 konservative parlamentarikarar har offentleg kritisert Boris Johnsons planar om å suspendere Parlamentet, og minst åtte andre skal dele denne misnøya ifølgje avisa inews.

Med opptil 25 opprørarar blant toryane kan Johnson og regjeringa bli påført eit nederlag allereie førstkommande tysdag. Då samlast Parlamentet, og opposisjonen vil gå offensivt og bruke dei få dagane dei har til rådevelde på å prøve å stanse ein hard brexit.

Men sjølv om det skulle lykkast å vedta lovforslag for å hindre eller forseinke ei utmelding utan ein avtale, er det ikkje sikkert at det er nok til å stoppe Johnson. Kjelder i regjeringa har gjort det klart at ei rekke taktikkar kan bli tatt i bruk for å trenere forsøk på å legge føringar på statsministeren.

Ein taktikk som er nemnd, er såkalla filibustertalar i Overhuset, ein teknikk som er mest kjent frå Senatet i USA. Det går ut på at politikarar som vil hindre eit vedtak, held eviglange talar for å utsetje eller unngå ei avstemming. Samtidig seier tidlegare justisminister Charles Falconer, som sit i Overhuset, til The Telegraph at kammeret har mekanismar for å hindre filibustertalar.

– Vi har aldri brukt dei før, men vi har heller aldri før stått overfor ein statsminister i moderne tid som utviser ei sånn forakt, seier Falconer.

