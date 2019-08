USA med straffetiltak mot reiarlag som blir knytt til Nord-Korea

utenriks

– Desse reiarlaga hjelper Nord-Korea med ulovlege overføringar frå skip til skip slik at det nordkoreanske regimet kan omgå FN-sanksjonane som avgrensar import av petroleumsprodukt, heiter det i ei kunngjering frå det amerikanske finansdepartementet fredag.

Departementet skriv vidare at reiarlaga som blir omfatta av straffetiltaka, «har deltatt minst ein gang i å frakte varer, tenester eller teknologi til eller frå Nord-Korea».

Finansdepartementet har mellom anna blokkert aktivum til dei Taiwan-baserte shippingfirmaa Jui Pang Shipping Co Ltd og Jui Zong Ship Management Co Ltd, og til det Hongkong-baserte Jui Cheng Shipping Company Limited.

(©NPK)