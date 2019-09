33 sakna etter båtbrann i USA

utenriks

Brannvesenet i Ventura County opplyser på Twitter at fem menneske er redda og 33 sakna etter brannen om bord i den 75 fot store dykkarbåten.

Mannskapet på fem låg og sov på dekk då brannen braut ut litt etter klokka 3 natt til måndag, lokal tid, og dei vart ifølgje orlogskaptein Matthew Kroll i den amerikanske kystvakta redda.

Det er likevel ikkje gjort greie for passasjerane som låg og sov under dekk då brannen braut ut, ifølgje Kroll.

– Brannen var så intens at det ikkje var mogleg å gå om bord i fartøyet, sjølv etter at han var sløkt, seier ein talsmann for brannmannskapa til avisa The Daily Beast.

Santa Cruz Island ligg om lag 140 kilometer vest for Los Angeles, og både kystvaktfartøy, båtar frå brannvesenet i Ventura County og helikopter er sett inn i leitinga etter overlevande.

Leitemannskapa ser ikkje bort frå at nokre av dei om bord kan ha rokke å hoppe i sjøen og komme seg i land på holmar i nærleiken.

