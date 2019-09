Enorme orkan-øydeleggingar på Bahamas

utenriks

Førebels har det ikkje komme offisielle meldingar om at liv har gått tapt, men så mange som 13.000 bustadhus kan ha vorte skadde eller øydelagde, ifølgje overslag frå Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreiningar (IFRC) måndag.

Dorians auge låg ved 10-tida, norsk tid, om lag 65 kilometer aust for Freeport, den største byen på øya Grand Bahama.

Innbyggarane på øya blir bedne om å halde seg på evakueringssentera medan orkanauget går over øya i timane som kjem. Det er varsla rask vindauke så snart orkanauget har passert.

På ferda si vestover hadde orkanen natt til måndag redusert vindfarten noko, til rundt 75 meter i sekundet, men det er framleis ein kategori 5-orkan. Orkanen har òg redusert farten til 1,6 kilometer i timen, frå rundt 4 kilometer i timen tidlegare på natta.

Samtidig har innbyggarane på øyane lenger aust på Bahamas, der orkanen først trefte land, vorte bedne om å framleis halde seg på evakueringssentera inntil vêrforholda der betrar seg seinare på måndagen.

Katastrofalt

Dorian trefte først land i Elbow Cay på øya Abaco søndag ettermiddag. Det amerikanske orkanvarslingssenteret NHC i Miami melde om «katastrofale forhold» med stormflo på mellom 5,5 meter og 7 meter.

Kort tid etter vart det meldt om enorme øydeleggingar.

På sosiale medium la folk ut videoar som viser flaumvatn i gatene i ein ikkje namngitt by på Abaco. Andre viser hus som har fått delar av taket flerra av, nedrivne straumlinjer og velte bilar.

Vindstyrken var oppe i 82,5 meter per sekund, like kraftig som den sterkaste orkanen som er målt, av dei som har treft land, Labor Day-orkanen i 1935.

Berre éin orkan er målt med endå høgare vindstyrke i Atlanterhavet, orkanen Allen i 1980, som målte 85 meter per sekund, men den var ikkje fullt så kraftig då han trefte land. Dorian var like kraftig då han først trefte land søndag.

Sorgtyngd statsminister

Bahamas' statsminister Hubert Minnis uttrykker sorg over øydeleggingane.

– Nokre stader på Abaco kan ein ikkje sjå kvar gata startar, og kvar havet startar, sa Minnis søndag til avisa Nassau Guardian.

Han sa til avisa at søndagen truleg var «den tristaste og verste dagen i mitt liv å måtte tale til folket på Bahamas på».

Tusenvis av menneske er innlosjerte i skular, kyrkjer og andre solide bygningar.

USA neste

Freeport ligg om lag 200 kilometer aust for West Palm Beach i den amerikanske delstaten Florida. Tidleg tysdag morgon er det venta at Dorian forlèt Bahamas og set kursen over det siste havstrekket mot USA.

Prognosane viser at Dorian vil vandre i ein kurve parallelt med den amerikanske kysten. Det er likevel venta at orkanen kjem til å halde seg nær kysten, der han vil hamre laus med kraftige vindar og høge bølgjer. Det er òg framleis risiko for at han kan treffe land.

Amerikanske styresmakter har derfor beordra masseevakueringar. I Sør-Carolina er om lag 830.000 menneske i faresona. Der trer evakueringa i kraft midt på dagen måndag. Då kjem politiet til å passe på langs alle dei større hovudvegane langs kysten, der det blir einvegskøyring inn i innlandet.

– Vi klarer ikkje å gjere alle fornøgde, men vi meiner vi kan halde alle i live, seier guvernør Henry McMaster.

I nabodelstaten Georgia blir det òg innført tvungen evakuering frå same tidspunktet. I Florida er det beordra evakuering i nokre sårbare kystområde.

I delstaten Nord-Carolina førebur styresmaktene seg på Dorians vidare ferd seinare i veka, der dei ventar kraftig regn, vind og flaum.

