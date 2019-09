Georgias statsminister går av

utenriks

Bakhtadze kunngjorde avgangen sin måndag. Han sa at oppdraget hans «er fullført». Han varsla at han ville gi fleire detaljar seinare måndag.

Mamuka Bakhtadze overtok statsministerposten i fjor, nominert av det mektige regjerande partiet Georgisk draum. Partiet har ikkje kunngjort nokon etterfølgjer enno.

Men opposisjonen er bekymra for at innanriksministeren i landet kan bli nominert. Opposisjonen har kritisert innanriksminister Giorgi Gakharia for måten styresmaktene handterte dei valdelege protestane i hovudstaden Tbilisi i juni på. Demonstrantar vart skotne på med gummikuler.

Protestane var i utgangspunktet retta mot ein russisk folkevalt som heldt tale i Georgias nasjonalforsamling tidlegare i juni. Demonstrantane meinte den noverande regjeringa er altfor vennleg innstilt til Russland, som den tidlegare Sovjet-republikken hadde ein kort krig med i 2008. Russland svarte på uroa med å stanse flygingar mellom dei to landa, og ved å innføre avgrensingar på import frå Georgia.

Regjeringa svarte med å love valreform før valet neste år. Men protestane heldt fram i fleire dagar med krav om at Gakharia måtte gå av.

(©NPK)