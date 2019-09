Hane drap kvinne som sanka egg i Australia

utenriks

Den 76 år gamle kvinna hadde gått inn i hønsegarden på eigedommen sin i delstaten South Australia. Der vart ho angripen av ein aggressiv hane som hakka henne i den nedre delen av det eine beinet. Det førte til bløding frå åreknutar, og ho døydde, konkluderer patologiprofessor Roger Byard ved Adelaide University.

Det er viktig at folk forstår faren ved bløding frå åreknutar, skriv han i ein studie som er publisert i Journal of Forensic Science, Medicine and Pathology. Studien fokuserer på risikoen som eldre menneske med åreknutar står overfor.

– Denne saka gjorde oss i stand til å innsjå kor sårbare dei eldre er. Det er svært enkelt å gjere skade på åreknutar, seier Byard til den australske kringkastaren ABC måndag.

