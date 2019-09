Båtbrann i California kravde minst 25 liv

utenriks

Orlogskaptein Matthew Kroll i den amerikanske kystvakta sa seint måndag kveld lokal tid at 20 omkomne er tekne opp av vatnet. Fem andre er lokaliserte, men er førebels ikkje henta opp på grunn av utrygge forhold under dykkarbåten Conception.

Båten var på ei tre dagar lang helgeutflukt til Channel Islands då brannen braut ut. Totalt 39 menneske var om bord, av dei eit mannskap på seks. Mannskapet låg og sov på dekk om bord i den 75 fot store dykkarbåten, då brannen braut ut litt etter klokka 3 natt til måndag lokal tid.

Fem av mannskapet kom seg i sikkerheit ved å hoppe om bord i ein gummibåt som dei styrte mot eit lite fiskefartøy som låg ankra opp i nærleiken. Dei vart redda, men to av dei hadde mindre skadar.

Sov under dekk

Passasjerane på dykkarbåten låg og sov under dekk. Båten låg ankra opp i Platt's Harbor, om lag 18 meter frå land på øya Santa Cruz, og det blir ikkje sett bort frå at nokon om bord kan ha rokke å hoppe i sjøen og ta seg opp på holmar i nærleiken.

Kaptein Monica Rochester i kystvakta i California sa at dei held fram søket etter sakna natt til tysdag, men at folk må vere førebudd på det verst tenkelege utfallet.

– Båten ligg opp ned på relativt grunt vatn, med avtakande tidvatn som flyttar båten rundt, sa Santa Barbaras sheriff Bill Brown på ein pressekonferanse natt til tysdag norsk tid.

Politiet har så langt ikkje fastslått brannårsaka.

Oppslukt av flammar

Bob og Shirley Hansen låg og sov i fiskebåten sin då dei høyrde banking på sida av båten ved 3.30-tida natt til måndag. Dei vart møtt av skremde besetningsmedlemmer som fortalde at dei hadde flykta frå brannen.

– Då vi såg ut, var den andre båten fullstendig oppslukt av flammar, frå stamn til stamn, seier paret til The New York Times.

Dykkarbåten låg berre cirka 90 meter frå fiskebåten.

– Eg kunne sjå flammar komme ut av hol på sida av båten. Det kom eksplosjonar med jamne mellomrom. Ein kan ikkje førebu seg på noko slikt. Det var grufullt, seier Bob Hansen.

– Brannen var for stor. Det var absolutt ikkje noko vi kunne gjere, legg han til.

Han opplyser at to av besetningsmedlemmene drog tilbake til Conception for å leite etter overlevande, men utan å finne nokon.

– Verst tenkelege situasjon

Conception var på tredje og siste dag av utflukten då brannen braut ut og mannskapet sende ut mayday-signal. Det var allereie full fyr i fartøyet då nødmeldinga kom inn, opplyser Rochester.

Eit redningsfartøy, ein brannbåt og eit helikopter frå kystvakta rykte ut. Sheriff Brown seier oppdraget var nedslåande. Båten var på eit øyde stad der det var avgrensa moglegheiter for å sløkke brann, passasjerane sov under dekk midt på natta og brannen spreidde seg raskt.

– Ein kunne ikkje ha hatt ein verre situasjon, seier sheriffen.

Conception var ein dykkarbåt på 75 fot. Han høyrer heime i Santa Barbara på fastlandet og er eigd av Truth Aquatics, eit lokalt selskap grunnlagt i 1974. Kystvaktas register viser at dei siste inspeksjonane av båten i fjor ikkje hadde avdekt nokon manglar.

Øygruppa Channel Islands består av åtte øyar. Fem av dei utgjer ein nasjonalpark. Øyane trekker til seg dykkarar og turgåarar.

(©NPK)