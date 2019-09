Bolsonaro droppar regionalt Amazonas-møte

utenriks

Det regionale møtet skal haldast fredag 6. september i byen Leticia i Colombia, og temaet vil vere bevaring av miljøet og «berekraftig utnytting av vår region», opplyste den brasilianske presidenten sjølv då møtet vart kjent.

No trekker Bolsonaro seg fordi legane hans klargjer han for ein brokkoperasjon neste veke. I forkant av operasjonen skal han stå på ein diett av flytande føde, opplyser ein talsperson for presidenten måndag. Diettoppstart er fredag, same dag som toppmøtet i Colombia, noko som gjer reisa dit ugjennomførbar, held talsperson Otavio Rego Barros fram.

Brasil vurderer å sende ein annan utsending til Leticia, eller alternativt be om at møtet, der avskoginga i den brasilianske delen av Amazonas kan bli eit sentralt tema, blir utsett.

Mister støtte

Bolsonaro har fått skarp kritikk etter at avskoginga har auka kraftig og enorme brannar har brote ut i regnskogen. Støtta frå folket er på det lågaste nivået sidan han kom til makta, ifølgje ein ny spørjeundersøking gjort av instituttet Datafolha dei siste dagane i august.

Resultata viser at meir enn 50 prosent av brasilianarar tar avstand frå måten Bolsonaro har handtert situasjonen i Amazonas på.

Ved førre måling for to månader sidan var det 33 prosent som syntest at regjeringa og presidenten gjorde ein god eller fantastisk god jobb generelt og like mange som synest jobben som vart gjort var dårleg eller skikkeleg dårleg.

Ved augustmålinga fekk Bolsonaro og regjeringa hans det dårlegaste resultatet sitt nokon gong: Berre 29 prosent synest jobben dei gjer er bra, medan heile 38 prosent av dei 2.878 spurde meiner regjeringa og presidenten gjer dårleg arbeid.

Open for FN-møte

Mesteparten av Amazonas ligg i Brasil, men regnskogen strekker seg òg inn i Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Guyana, Fransk Guiana og Surinam. Det er likevel ikkje alle landa som er inviterte til møtet fredag, til dømes ikkje Venezuela.

Bolsonaro sa måndag at han òg er open for å diskutere Amazonas-brannane under FNs hovudforsamling i New York i september. Dette er i tråd med forslaget til FNs generalsekretær António Guterres førre veke, og vil truleg bli når FN held klimatoppmøte i samband med Hovudforsamlinga.

Til pressa i hovudstaden Brasilia understrekar Bolsonaro at han vil snakke om Amazonas «med patriotisme», og la til at regionen hadde vorte oversett av forgjengarane hans.

– Eg vil ikkje ta imot almisser frå noko land i verda under påskot av å verne Amazonas, når regnskogen blir delt opp og blir seld, sa den høgrepopulistiske presidenten.

Det var i alt 30.901 brannar i Amazonas i august, det høgaste talet registrert for august månad sidan 2010, ifølgje Brasils romforskingssenter INPE.

(©NPK)