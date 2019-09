Det britiske parlamentet samla igjen etter ferien

utenriks

Første samlinga etter sommarferien blir etter alle solemerke ein hektisk dag i ein svært spent politisk situasjon. Statsminister Boris Johnson vil sende parlamentarikarane heim allereie neste veke for å hindre at dei tuklar med brexitplanane hans.

Opposisjonen pluss eit knippe representantar frå Johnsons parti ønsker på si side å bruke dei få dagane dei har til rådvelde til å gjere alt i si makt for å hindre at det blir ein hard brexit 31. oktober.

Seinast måndag sa Johnson at han ikkje under noko omstende vil be EU om å utsetje utmeldingsdatoen. Den forholdsvis ferske statsministeren gjekk til topps i leiarkampen til toryane med lovnaden om å ta britane ut av EU på den siste dagen i oktober – med eller utan ein utmeldingsavtale.

