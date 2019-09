Hongkongs leiar seier ho blir sitjande

utenriks

Lams utsegner kjem etter avsløringar frå nyheitsbyrået Reuters, som har attgitt utsegner frå lydopptak av eit privat møte mellom Hongkongs leiar og ei gruppe forretningsfolk førre veke. Sitata frå samtalen gir inntrykk av at Lam ville ha gått av om ho hadde hatt eit val.

På ein pressekonferanse tysdag seier Lam ifølgje Bloomberg at ho er skuffa over lekkasjen, men villig til å kommentere det som er komme fram, for å kaste lys over det.

– Eg har aldri tilbode noka oppseiing overfor dei sentrale styresmaktene, seier ho, og understrekar at avgjerda om å ikkje sende oppseiing til styresmaktene i Kina er heilt og halde hennar eigen.

Seinare tysdag sende kinesiske styresmakter ut ei fråsegn for å vise støtte til Lam.

– Vi støttar fullt ut Hongkongs leiar Carrie Lam, seier Yang Guang, talsmann for avdelinga til sentralregjeringa for Hongkong og Macao.

Kvalar

I tre månader har protestrørsla i Hongkong kravd Lams avgang. Ho har ikkje uttalt seg om dette før.

På lydopptaket Reuters siterer seier Hongkongs leiar på det private møtet at ho «no har veldig avgrensa spelerom for å løyse krisa. Uroa er blitt eit nasjonalt sikkerheits- og suverenitetsspørsmål for Kina, midt i ein situasjon med aukande spenning med USA».

– Hadde eg hatt eit val, ville det første vore å gå av, etter å ha beklaga djupt, seier ho i den konfidensielle samtalen.

Ifølgje Reuters høyrest Lam «dramatisk og til tider forpint» ut på lydopptaket, noko nyheitsbyrået meiner gir det så langt klaraste innblikket i korleis forholdet mellom politisk leiing i Hongkong og Kina fungerer, der Kina prøver å styre gjennom uroa.

På pressekonferansen ville Lam ikkje svare på om samtalen som har leke ut, eigentleg er leken med vilje for å snu opinionen til å føle med henne. Ho sa likevel fleire gonger at ho er skuffa.

Ikkje styrt av Kina

I dei tre månadene protestane i Hongkong har vore intense, har eitt av dei sterkaste krava vore at Lam skal trekke seg frå jobben som leiar. Det har vore mange spekulasjonar rundt i kva grad ho er villig til å gå av og om ho i det heile har eit val.

– Frå byrjinga til no har eg aldri foreslått for dei sentrale styresmaktene at eg skal gå av. Eg har ikkje eingong tenkt på det, seier Lam.

– Valet om å ikkje trekke seg, er mitt eige val, understrekar ho.

Ho sa at valet ho og medarbeidarane hennar tok, var å bli verande og hjelpe Hongkong.

– Eg veit at det ikkje kjem til å bli ein enkel veg. Eg vil heller bli igjen og gå denne vegen med laget mitt og folket i Hongkong, seier ho.

På detaljerte spørsmål rundt samtalen som er leken, sa Lam at ho ikkje bør kommentere ein privat samtale, men at ho var villig til å svare på spørsmål. Spørsmåla hagla frå pressa. Lam svarte for seg ei stund, men spørsmåla heldt fram å hagle medan ho forlét lokalet tysdag.

