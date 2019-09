Johnson vart bua og mista fleirtalet i Underhuset

utenriks

Statsministeren minte om at det er 80 år sidan Storbritannia gjekk inn i andre verdskrigen. Buinga kom då han sa at landet, no som då, står for demokrati og rettsstyre. Mange kritikarar meiner det er nettopp desse verdiane han sjølv har utfordra med planane sine om å suspendere Parlamentet neste veke.

Medan Johnson framleis snakka, gjekk partifellen Phillip Lee og sette seg saman med opposisjonen. Han hoppa av til Liberaldemokratane, og der og då mista regjeringa fleirtalet i Underhuset. Frå å ha støtte frå eit knappast mogleg fleirtal – éi ekstra stemme – har Johnson no eit like knapt fleirtal mot seg.

Brexit tok over

Då statsministeren fekk ordet ein time ut i møtet, var det i utgangspunktet for å gjere greie for G7-toppmøtet i Frankrike for vel ei veke sidan. Men allereie i svaret frå Labour-leiar Jeremy Corbyn vart samtalen dreidd over på brexit.

Den kommande utmeldinga frå EU vart òg det dominerande temaet i spørsmålsrunden som følgde. Rett nok vart det eitt og anna spørsmål om G7, men først og fremst kom det kritiske brexitspørsmål frå Johnsons motstandarar, medan tilhengarane stilte spørsmål som lét han gjenta argumenta sine for å gå ut av EU 31. oktober.

Han sa mellom anna at heile regjeringa ønsker ein avtale, men at han har sagt klart frå til EU at den «antidemokratiske» løysinga for irskegrensa må skrotast, og at det Storbritannia er ute etter, er ein frihandelsavtale. Ifølgje Johnson har den klare bodskapen gjort prosessen meir «rett fram».

– Dei siste vekene meiner det har vorte meir sannsynleg at vi skal få på plass ein avtale, la han til. Johnson har fleire gonger sagt at motstand på heimebane svekker posisjonen til regjeringa overfor EU.

Hektisk dag

Den verkelege kampen om EU-utmeldinga kjem sannsynlegvis seinare på kvelden, då det er venta at Johnsons motstandarar vil prøve å ta kontroll over dagsordenen i Parlamentet slik at dei onsdag kan fremme lovforslag i eit forsøk på å unngå at britane forlèt unionen utan ein avtale.

Det var på førehand klart at den første samlinga i Parlamentet etter sommarferien kom til å bli ein hektisk dag, dominert av brexit, ein svært spent politisk situasjon. Opposisjonen pluss eit knippe representantar frå Johnsons eige parti vil bruke dei få dagane dei har til rådvelde til å gjere alt i si makt for å hindre at det blir ein hard brexit.

Seinast måndag sa Johnson at han ikkje under noko omstende vil be EU om å utsetje utmeldingsdatoen. Den ferske statsministeren gjekk til topps i leiarkampen til toryane med lovnad om å ta britane ut av EU på den siste dagen i oktober – med eller utan ein utmeldingsavtale.

Byrja heilt som vanleg

Då møtet starta, skulle ein likevel tru det var ein vanleg dag i den britiske nasjonalforsamlinga. Første posten var ein spørjetime for utanriksminister Dominic Raab, der temaa inkluderte Kashmir, Amazonas og Hongkong.

Det er òg eit par andre for lengst fastsette poster på programmet tysdag, mellom anna vart liberaldemokraten Jane Dodds frå Wales tatt i eid på både walisisk og engelsk i det som var det første møtet hennar i Parlamentet.

