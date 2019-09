Kilde: Corbyn vil stemme for nyval med brexit-utsetjing

utenriks

Same dag som Parlamentet samlast igjen, jobbar Labour-leiaren framleis med strategien for korleis ein hard brexit kan unngåast. Det siste er å prøve å kople eit mogleg nyval til ei utsetjing av brexit, ifølgje The Suns politiske redaktør Tom Newton Dunn.

– Interessant. Ei høgtståande Labour-kjelde nær Corbyn seier at han framleis vil at parlamentarikarane hans skal stemme for nyval 14. oktober, men med ein «mekanisme» for å tvinge ei utsetjing av brexit og hindre ei no deal-utmelding, skriv Dunn på Twitter.

– Er det i det heile mogleg, spør han rett etterpå.

Corbyn har lenge snakka varmt for eit nyval, men fleire av partifellane hans er skeptiske til å gå inn for eit val før dei har sikra seg mot ein hard brexit. Ifølgje Daily Mirrors politiske redaktør Pippa Crerar gjeld det titals Labour-representantar i Parlamentet.

Dersom statsminister Boris Johnson foreslår nyval, treng han støtte frå to tredelar i Underhuset. Det betyr at han treng å få med seg rundt 100 av Labours 247 representantar.

(©NPK)