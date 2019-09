Røde Kors står klar til å hjelpe orkan-ramma Bahamas

utenriks

Orkanen har ført med seg svært store nedbørsmengder og stormflo på over sju meter.

– Det totale skadeomfanget er førebels uklart då redningsarbeidarar enno ikkje har komme inn i alle dei ramma områda. Men vi veit at slike flaumar forureinar drikkevasskjeldene, så det vil det særleg vere behov for reint vatn og gode sanitærfasilitetar for å hindre utbrot av vassborne sjukdommar, seier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Noregs Røde Kors.

Bahamas Røde Kors har mobilisert fleire hundre hjelpearbeidarar som står klare til å bidra i hjelpearbeidet så snart det er trygt å dra til dei hardast ramma stadene på øygruppa.

Apeland fortel at Røde Kors vil hjelpe til med å sikre husly, gjenforeine familiar, gi førstehjelp og distribuere nødhjelp. Det internasjonale Røde Kors bidrar med å finansiere nødhjelpsarbeidet frå krisefondet sitt.

Måndag var minst fem personar stadfesta omkomme. Røde Kors fryktar at dødstalet vil auke når ein får tatt seg inn i dei hardast ramma områda.

Anslag går ut på at rundt 13.000 hus er øydelagt. Tusenvis av familiar har mista alt dei eig.

Orkanen låg tysdag framleis over Bahamas, og blir venta i dagane som kjem å flytte seg mot vest og følgje den amerikanske austkysten nordover. Røde Kors i USA tar høgde for å kunne hjelpe 60.000 menneske i delstatane Florida, Georgia, South Carolina og North Carolina.

(©NPK)