Ukrainske parlamentarikarar blir fråtatt immuniteten

utenriks

Den nye lova har vore eit viktig valløfte for Ukrainas nye president Volodymyr Zelenskyj, og forslaget fekk overveldande fleirtal då det tysdag kom opp til avstemming.

Nasjonalforsamlinga i Ukraina har lenge hatt rykte som ein tilfluktsstad for forretningsfolk som har nytta seg av immuniteten for å sleppe straffeforfølging for korrupsjon og økonomisk kriminalitet.

Den nye lova trer i kraft neste år.

Også den førre presidenten, Petro Porosjenko, lova å fjerne immuniteten, men han oppfylte aldri løftet.

(©NPK)