ASAP Rocky ankar ikkje valdsdom

Frå før er det klart at heller ikkje svensk påtalemakt vil anke dommen mot rapparen ASAP Rocky, som eigentleg heiter Rakim Mayers.

Han vart dømd til fengsel på vilkår etter mishandling av ein 19-åring i Stockholm 30. juni.

– Han er sjølvsagt veldig skuffa over utfallet, seier advokat Slobodan Jovovic til nyheitsbyrået TT onsdag.

Han viser til presset Mayers har vore gjennom og seier klienten har bestemt seg for at han ikkje orkar ein ny rettsrunde.

30 år gamle Mayers vart arrestert og varetektsfengsla to dagar etter mishandlinga. 2. august vart han lauslaten og forlét Sverige.

14. august vart Mayers saman med to andre amerikanarar funnen skuldig i å ha slått og sparka ein 19 år gammal afghanar på open gate i Stockholm sentrum.

Aktor Daniel Suneson hadde lagt ned påstand om seks månaders fengsel, men fekk ikkje medhald. Dei tre vart dømde til fengsel å vilkår, og dessutan pålagt å betale den fornærma 12.500 svenske kroner i erstatning.

Førre veke vart det klart at påtalemakta ikkje ankar dommen.

– Som forsvarar skulle eg veldig gjerne hatt ei ankebehandling, sidan eg verkeleg meiner det er grunnlag for forsvarslinja vår om nødverje, seier Jovivic.

Det vekte oppsikt då president Donald Trump ringde til statsminister Stefan Löfven for å få Mayers lauslaten. Trump sende òg ein ekspert på gisselsituasjonar til Sverige for å vere til stades under rettssaka.

